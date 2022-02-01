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В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
Всё произошло в субботу, 26 февраля, около шести часов вечера.
В милицию поступило сообщение от случайного прохожего. Мужчина рассказал: в открытом окне подъезда на пятом этаже, свесив ноги, сидит женщина.
Через несколько минут наряд патрульно-постовой службы УВД Бендер был на месте происшествия. Милиционерам понадобилось полторы минуты, чтобы провести операцию по спасению, передает пресс-центр МВД ПМР.
Пока двое сотрудников УВД пытались наладить диалог с 26-летней женщиной, отвлекая внимание на себя, другой постовой незаметно зашёл в подъезд.
Мгновение - и бендерчанку офицер милиции снял с окна.
За происходящим наблюдали более десятка очевидцев.
Женщину передали бригаде скорой. При выяснении обстоятельств оказалось: муж бросил молодую супругу с двумя детьми. В отчаянии она решила оборвать свою жизнь.
Сейчас бендерчанка на реабилитации в РКБ. С женщиной работают специалисты. Дети находятся у бабушки.
mvdpmr.org
- Сегодня, 12:42
- DTV
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