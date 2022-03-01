Представитель Украины в Европейском Союзе Всеволод Ченцов сообщил о регистрации заявки этой страны на вступление в ЕС.
Он сообщил, что передал подписанную президентом Украины Владимиром Зеленским заявку Филиппу Леглизу-Косту, постоянному представителю в ЕС Франции, главенствующей сейчас в Евросоюзе. «Заявку зарегистрировали. Процесс запущен», — написал Ченцов в Твиттере.
Ранее Владимир Зеленский обратился в Евросоюз с просьбой принять Украину в ЕС по особой, ускоренной процедуре. А когда выяснилось, что официальная заявка об этом в ЕС ещё не поступила, подписал её, передает mk.ru.
Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении, Эстонии, Литвы и Латвии выступили с обращением к Евросоюзу немедленно предоставить Украине статуса страны-кандидата и начать процесс переговоров о вступлении. Отмечалось, что эта процедура может занять несколько месяцев.
После объявления 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, власти страны ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем говорил, что наступил «решающий момент» для вступления страны в ЕС.
Желание Украины вступить в Евросоюз и НАТО было официально закреплено в Конституции страны и в законе о нацбезопасности при президенте Петре Порошенко. Однако с того времени официальные лица ЕС и отдельных стран неоднократно заявляли, что вступление Украины в ЕС пока не планируется. mk.ru