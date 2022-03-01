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Политпредставители ПМР и РМ обсудили ситуацию с импортом грузов и работой ММЗ

Политпредставители ПМР и РМ обсудили ситуацию с импортом грузов и работой ММЗ

В кишинёвском офисе Миссии ОБСЕ сегодня состоялась очередная встреча политических представителей Приднестровья и Молдовы Виталия Игнатьева и Олега Серебряна. На ней также присутствовали представители посредников и наблюдателей в формате «5+2».

Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на МИД ПМР, стороны обменялись актуальной информацией о ситуации с прибывающими в Приднестровье и Молдову иностранными гражданами из Украины, об условиях их размещения и нахождения в ПМР и РМ.

Кроме этого, был продолжен диалог по поводу необоснованно задержанных в Молдове приднестровских грузов, в том числе заготовок номерных знаков приднестровского образца.

«Молдавская сторона затруднилась прокомментировать текущий статус данной проблемы и обещала представить более полную информацию в ходе предстоящих встреч», - отмечается на сайте МИД.

Детально обсуждались вопросы, связанные с импортом грузов в нынешних условиях. Приднестровье предложило Молдове организовать устойчивое взаимодействие в том, что касается доставки грузов транзитом через территорию РМ. Речь идёт о медикаментах, топливе и об иных товарах. Стороны условились поддерживать постоянный контакт и прилагать все усилия для того, чтобы не допустить задержек импорта, идущего в ПМР.

На встрече Виталия Игнатьева и Олега Серебряна также был поднят вопрос работы Молдавского металлургического завода. Приднестровская сторона призвала не создавать препятствий для деятельности предприятия, в том числе по ввозу сырья как из РМ, так и из других стран.

Наконец, стороны обсудили направления, по которым уже в ближайшее время могли бы собраться экспертные (рабочие) группы. Отдельно была затронута реализация ранее достигнутых договоренностей, прежде всего в рамках пакета «Берлин-плюс», подписанного в 2016 году.

«В ходе диалога приднестровской стороной был сделан особый акцент на необходимости урегулирования всех вопросов, относящихся к переговорной проблематике, исключительно через механизм представителей по политическим вопросам. Было подчеркнуто, что утрата политико-дипломатического контроля над актуальной повесткой чревата критическим снижением эффективности работы в рамках переговорного процесса и провоцированием дополнительной напряженности в отношениях сторон», - подчеркивается на сайте МИД Приднестровья.
novostipmr.com
  • Сегодня, 05:37
  • DTV
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