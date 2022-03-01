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Из-за чрезвычайной ситуации в Молдове может столкнуться с нехваткой лекарств

Из-за чрезвычайной ситуации в Молдове может столкнуться с нехваткой лекарств

Генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан обозначил надвигающуюся серьезную проблему, спровоцированную чрезвычайной ситуацией в регионе.

Так, он заявил, что в последнее время прекращены определенные поставки и контракты на закупку лекарственных средств, инфузионных растворов и парафармацевтиков, особенно через Одесский порт. Поэтому запасов лекарств в больницах осталось максимум на один месяц, передает primul.md.

– В связи с этим мы просим правительство и министерство здравоохранения наладить закупку лекарств по упрощенной процедуре. В противном случае мы столкнемся с кризисом. Также мобилизуются директора муниципальных медицинских учреждений для создания резервов аптечной продукции по профилям больниц, – добавил Чебан.

Из резервного фонда примэрии Кишинева было выделено 5 млн леев на закупку товаров и услуг с целью обеспечения нужд центров временного размещения в столице для беженцев из Украины.
primul.md
  • Сегодня, 05:41
  • DTV
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