Генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан обозначил надвигающуюся серьезную проблему, спровоцированную чрезвычайной ситуацией в регионе.
Так, он заявил, что в последнее время прекращены определенные поставки и контракты на закупку лекарственных средств, инфузионных растворов и парафармацевтиков, особенно через Одесский порт. Поэтому запасов лекарств в больницах осталось максимум на один месяц, передает primul.md.
– В связи с этим мы просим правительство и министерство здравоохранения наладить закупку лекарств по упрощенной процедуре. В противном случае мы столкнемся с кризисом. Также мобилизуются директора муниципальных медицинских учреждений для создания резервов аптечной продукции по профилям больниц, – добавил Чебан.
Из резервного фонда примэрии Кишинева было выделено 5 млн леев на закупку товаров и услуг с целью обеспечения нужд центров временного размещения в столице для беженцев из Украины. primul.md