Республика Молдова не будет присоединятся к Западным санкциям против России. Об этом заявил сегодня в программе „Cutia Neagră” на TV8 министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. По его словам, решение было принято еще в 2014 году, передает tv8.md
"Решения о введении санкций против Российской Федерации — это не простые решения. Эти решения сложны и для гораздо более мощных, гораздо более процветающих государств, имеющих больше альтернатив для функционирования экономики, чем Молдова", — сказал Попеску.
Министр иностранных дел РМ уточнил, что позиция страны была сформулирована сразу после начала войны, во время встречи государственного секретаря министерства с российским послом.
Республика Молдова выразила свою позицию относительно Крыма, но принято решение не присоединяться к европейским или американским санкциям, введенным против России.
Правительство будет сохранять эту линию.
"Причин много, в том числе и то, что наше общество, наша экономика, наша энергетическая система слишком уязвимы, чтобы обременять Молдову такими дорогостоящими позициями", — сказал Нику Попеску.
Министр признал, что существуют разногласия по поводу отношения Молдовы к действиям России, но позиция по санкциям остается неизменной.
"Мы как государство сохраняем свою позицию в отношении действий Российской Федерации на дипломатическом и переговорном уровне", — добавил министр. tv8.md