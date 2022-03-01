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На Украине сообщили о получении 70 самолетов НАТО, которые будут размещаться в Польше

На Украине сообщили о получении 70 самолетов НАТО, которые будут размещаться в Польше

Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. С таким утверждением выступила 1 марта на своей официальной странице в Facebook пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», — утверждает военная пресс-служба.

По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 самолетов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29, передает eadaily.com.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму € 450 млн. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
eadaily.com
  • Сегодня, 08:09
  • DTV
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