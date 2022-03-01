Проект Бюджетного кодекс ПМР готов, сообщил сегодня Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов по окончании итогового заседания рабочей группы по разработке кодекса. Работа над документом велась чуть больше года. Задачу создать правовой акт, который устанавливает общие принципы бюджетного законодательства и правовые основы функционирования бюджетной системы в республике, поручил в ходе Послания органам власти и управления Президент ПМР Вадим Красносельский.
Над документом в составе рабочей группы работали парламентарии, представители исполнительной власти, Прокуратуры, Счетной палаты, депутаты горрайсоветов, передает пресс-служба ВС ПМР.
«С удовлетворением могу сообщить, что сегодня работа рабочей группы завершена и проект Бюджетного кодекса ПМР подготовлен. Он основан на положениях Бюджетного кодекса РФ, но с включением интересных и, по нашему мнению, эффективных элементов Бюджетных кодексов Белоруссии и Казахстана. Буквально через некоторое время будет подготовлен законопроект. Затем, в соответствии с Регламентом Верховного Совета, данный законопроект будет рассматриваться в первом и во втором чтении», - отметил спикер парламента.
Александр Коршунов подчеркнул, что рассмотрение проекта Бюджетного кодекса в Верховном Совете будет проходить в широком формате. В обсуждении будут принимать участие представители правительства, Прокуратуры ПМР, Счетной палаты и депутатов горрайсоветов.
«Уверен, что совместная работа приведет к очень хорошему положительному результату», - заметил Председатель Верховного Совета ПМР.
Ранее Александр Коршунов отмечал, что ведется «скрупулезная работа по отработке каждой статьи, каждого абзаца статей, для того чтобы принять этот кодифицированный документ».
Такой документ как Бюджетный кодекс важен для каждого государства. В нем важно определить понятийный аппарат и правильно выстроить сам бюджетный процесс, чтобы на всех уровнях взаимодействия не было разногласия и недопонимания в процессе реализации документа. Спикер подчеркивал, что важную часть в этом процессе занимает контроль над финансовыми ресурсами государства, то есть народными деньгами. vspmr.org