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Наблюдатели ОБСЕ покидают ДНР и ЛНР
Все наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой и Луганской народных республик, в настоящее время они выехали в сторону России, сообщает Интерфакс
"Колонна с наблюдателями ОБСЕ прибудет в Ростов-на-Дону через несколько часов. Какое-то время они пробудут здесь. В общей сложности это около 150 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, не известно, сколько наблюдатели пробудут в России, однако для них в Ростове-на-Дону забронирована гостиница.
Ранее сообщалось, что все наблюдатели СММ ОБСЕ покидают территорию ДНР через пункт пропуска "Успенка" на российской границе и будут эвакуированы уже с территории России.
Также сообщалось, что члены миссии ОБСЕ на Украине будут эвакуированы в Молдавию для дальнейшей репатриации.
- Сегодня, 11:42
- DTV
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