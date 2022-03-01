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В Польше опровергли поставки самолетов на Украину

В Польше опровергли поставки самолетов на Украину

Президент Польши Анджей Дуда опроверг заявление пресс-службы военно-морских сил Украины о том, что польские вооруженные силы передадут Украине боевые самолеты, сообщает Газета.ru ссылаясь на ТАСС.

«Мы не отправляем наши самолеты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведется на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта. Наши самолеты сейчас на Украину не летают», — заявил Дуда на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

Ранее пресс-служба военно-морских сил Украины заявила, что страны НАТО отправят Украине 70 боевых самолетов.

Отмечается, что Болгария якобы направит Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 истребителей МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.

По словам украинских военных, эти самолеты якобы будут летать с польских аэродромов для выполнения боевых задач на Украине.
  • Сегодня, 12:56
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