Кабмин РФ запускает ресурс "Объясняем.рф" с проверенной информацией на фоне фейков и непроверенной информации. Об этом рассказал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
Представитель кабмина заявил, что в социальных сетях и СМИ встречается множество непроверенных сведений.
"Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.рф", – заявил Чернышенко.
Вице-премьер объяснил, что сервис будет работать по аналогии с порталом "стопкоронавирус.рф". Оперативную информацию будут публиковать в реальном времени.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор восстановил замедление трафика Twitter на стационарных компьютерах из-за ложной информации о специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.
Накануне, 28 февраля, депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал о предстоящем рассмотрении законопроекта о лишении свободы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Максимальное наказание в рамках данной нормы составит до 15 лет лишения свободы.