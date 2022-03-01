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В РФ появится ресурс с проверенной информацией на фоне фейков

В РФ появится ресурс с проверенной информацией на фоне фейков

Кабмин РФ запускает ресурс "Объясняем.рф" с проверенной информацией на фоне фейков и непроверенной информации. Об этом рассказал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Представитель кабмина заявил, что в социальных сетях и СМИ встречается множество непроверенных сведений.

"Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.рф", – заявил Чернышенко.

Вице-премьер объяснил, что сервис будет работать по аналогии с порталом "стопкоронавирус.рф". Оперативную информацию будут публиковать в реальном времени.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор восстановил замедление трафика Twitter на стационарных компьютерах из-за ложной информации о специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.

Накануне, 28 февраля, депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал о предстоящем рассмотрении законопроекта о лишении свободы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Максимальное наказание в рамках данной нормы составит до 15 лет лишения свободы.

источник : m24.ru
  • Сегодня, 14:31
  • DTV
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