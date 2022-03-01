Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР отчиталось в режиме видеоконференции перед Президентом Вадимом Красносельским об итогах прошлого года, сообщает пресс-служба главы государства.
Модератором заседания коллегии выступил министр Александр Розенберг. Первый заместитель министра Олег Дилигул доложил о годовых итогах деятельности в сфере агропромышленного комплекса.
Он напомнил, что ведомство работает в соответствии с Государственной программой развития АПК на 2019-2026 гг. Активность сельхозпроизводителей, использование современных достижений в области аграрной науки вкупе с комплексной господдержкой позволили повысить урожайность и увеличить валовый сбор.
Несмотря на последствия сложного 2020 года и негативное влияние специфичных погодных условий 2021-го в период сбора урожая, сбор зерновых в отчётном году был на высоком уровне: 645 тысяч тонн, констатировал Олег Дилигул. Превышен важный для экономики показатель «1 тонна зерна на одного жителя». Озимой пшеницы убрано 385 тысяч тонн, кукурузы на зерно – 185 тысяч тонн, подсолнечника – 124 тысячи тонн, овощных культур – 35 тысяч тонн, плодов – 18,5 тысяч тонн, винограда – 22 тысячи тонн. Важным докладчик считает заметное увеличение показателя до 8 тысяч тонн по сбору картофеля.
Мелиорация
Основа экспорта сельхозпродукции – зерновые и технические культуры. Повышенное внимание уделяется увеличению доли плодоовощной продукции и кормовых бобовых культур. Поэтому важная задача – развитие мелиоративного комплекса с расширением площади орошаемых земель до 30 тысяч гектаров (сейчас 23,5 тысячи га). В отчётном году поливной сезон был непродолжительным и начался в конце апреля. С учётом полива земель под урожай 2022 года объём подачи воды ГУП «Республиканские оросительные системы» в 2021 году составил 40% от показателя 2020-го.
Частными насосными станциями обеспечено поливом 2,5 тысячи гектаров. Средства на развитие мелиоративного комплекса – больше 30 миллионов рублей – выделены из целевого фонда. Еще 3,2 млн рублей из Фонда капвложений направили на погашение кредиторской задолженности. Капитально отремонтированы две головные и шесть перекачивающих насосных станций. Всего функционирует 57 станций. По-прежнему значимым аспектом остается сохранение сниженной стоимости кубометра поливной воды. Развитие садоводства
Плодовая продукция экспортируется как в свежем, так и в переработанном виде. В 2021 году раскорчевано свыше тысячи гектаров изживших себя насаждений. Всего многолетниками растениями занято больше 10 тысяч гектаров. В Фонде перераспределения значится 1,3 тысячи гектаров. Раскорчевке подлежат 3,7 тысячи гектаров.
В течение пяти лет доля садов уменьшилась, а виноградников, ягодников и орехоплодных насаждений – увеличилась. В структуре садов косточковые стали преобладать над семечковыми. В 2021 году высажено 165,86 га молодых насаждений, в том числе 116,6 га садов, 45,4 га виноградников, 2,3 га орехоплодных, 1,56 га ягодников. Введено в эксплуатацию 218,62 га молодых насаждений, вступивших в плодоношение.
Животноводство
Наблюдается рост производства животноводческой продукции. Повысился процент обеспеченности населения силами местного производства свининой, говядиной и мясом птицы.
Важная характеристика отрасли животноводства – валовое производство молока. За три года этот показатель вырос на 38,8%, или на 4 тысячи тонн, и составил в 2021 году 14,4 тысячи тонн. В этом направлении также велика роль господдержки, в том числе в виде выплаты 1 рубля за каждый литр сданного на переработку молока. За дотациями обратились 42 организации, 30 из которых – крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). За год профинансировано 12,8 миллиона рублей.
Отмечено также введение в эксплуатацию новых объектов молочного скотоводства. Поголовье выросло за год на 17,9%. Предусмотрено субсидирование покупки нетелей крупного рогатого скота. В 2021 году на приобретение 245 голов нетелей государством было выделено почти 3,2 миллиона рублей.
Докладчик проинформировал участников совещания о работе в области ветеринарного благополучия. Важной задачей аграрной политики назвал сохранение плодородия почвы, обозначив, что предпринимается в этом направлении. Акцентировал внимание на значимости соблюдения принципов севооборота. Осветил вопрос развития органического земледелия в Приднестровье. Уделил внимание борьбе с амброзией. Остановился на теме инвентаризации земель. Говорил о мероприятиях, направленных на обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов, напомнив, что общая площадь приднестровских земель составляет 367,1 тысячи гектаров, 70% которых (264,6 тысячи гектаров) – сельхозназначения.
Использование природных ресурсов
Информационную справку и детальный анализ ситуации в части рациональности использования и воспроизводства природных ресурсов представила в отдельном докладе замминистра Людмила Пилькова. Она сообщила, что в Приднестровье зарегистрировано 91 месторождение (11 – пильного известняка, по 6 – кремнезернистых пород, цементного сырья и известняка на бут и щебень, 45 – песчано-гравийных пород, 14 – кирпично-черепичного сырья, по одному – известняка для сахарного сырья и производства извести, стекольных песков, песков-отощителей). В разработке находятся 29 месторождений. В 2021 году объем добычи песчано-гравийной смеси и глины вырос, по остальным видам наблюдается снижение. Рекультивированы в отчетном периоде 10 участков нарушенных земель на девяти месторождениях. По сравнению с 2020 годом площадь рекультивированных земель увеличена вдвое – с 10,5 до 21,2 га.
Площадь лесного фонда республики составляет 29,7 тысячи гектаров. Для увеличения лесистости в 2021 году высажено 130 га лесных культур: дуб, ясень, акация, сосна, орех черный, тополь гибридный. Людмила Пилькова напомнила о мерах по усилению госконтроля за отпуском и вывозом лесопродукции. Замминистра рассказала о переводе ГУП «Приднестровье-лес» на новую модель деятельности – в рамках госзаказа.
Упомянуты семь случившихся в минувшем году лесных пожаров (площадь возгорания - 4,7 га). Это количество вдвое меньше показателя 2020 года. Значимыми аспектами Людмила Пилькова считает приобретение противопожарного оборудования, проведение работ по созданию и реконструкции полезащитных лесных полос. Создается реестр защитных лесных насаждений. Уже обследовано и приведено к нормативной ширине 4 километра.
Замминистра рассказала также, что в лесном секторе создано 19 мест отдыха. Упомянута Программа озеленения населенных пунктов. Она рассчитана на 2022-2027 гг. Планируется высадка зелёных насаждений на площади 355,27 га. В 2021 году в рамках массовой акции, к которой приняли участие 1850 человек, в том числе волонтеров, высажено 4500 деревьев.
Ведётся учет охотников. В 2021 году экзамены на знание охотминимума сдали 40 человек. Всего в республике зарегистрировано 2556 охотников, сообщила замминистра. В отчетном периоде выдано 393 разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, 348 из которых – для осуществления любительского и спортивного рыболовства.
Докладчик говорила также о проводимых и планируемых мероприятиях по защите окружающей среды, научно-просветительской, образовательно-воспитательной деятельности. Важным событием Людмила Пилькова считает выход в свет второго издания Красной книги Приднестровья. В ней собраны сведения о нуждающихся в особой охране 129 видах флоры и 227 – фауны. В образовательные учреждения передано почти четыре сотни экземпляров.
Перспективные направления деятельности Минсельхозприроды
Министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Александр Розенберг выделил наиболее актуальные направления деятельности ведомства на перспективу. Он говорил о разработке кадастра земель и развитии мелиоративного комплекса.
Отмечено, что нынешняя 80%-ная загруженность функционирующих насосных станций недостаточна. Министр считает, что вовлеченность землепользователей должна быть максимальной и эксплуатация станций – равной их производственной мощности.
Говоря о лесном фонде, министр отметил, что засажено 24 тысячи из 30 тысяч гектаров. Для заполнения пробелов посадка леса должна быть активизирована, нацелил руководитель ведомства. Что касается побочной продукции, получаемой вследствие проведения работ по уходу за лесом, то она должна эффективно использоваться, подчеркнул руководитель ведомства. Относительно мест добычи полезных ископаемых министр заметил, что открытым остаётся вопрос дальнейшего использования рекультивированных земель.
Комментируя тему сохранения водных ресурсов, Александр Розенберг остановился на таких аспектах, как сокращение ёмкости Днестра, наличие проблем с дамбами, необходимость санации реки, в том числе очистке дна от илистых отложений. Сотрудничество с органами госвласти и господдержка
Представители Верховного Совета и Союза промышленников, аграриев и предпринимателей говорили о налаженном конструктивном сотрудничестве с подразделениями Минсельхоза.
Председатель Правительства ПМР детально остановился на мерах государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли, отметив их эффективность, подтвержденную цифрами, представленными в отчете.
Говоря о структурах, активно задействованных в комплексной работе, направленной на развитие сферы АПК, Александр Мартынов назвал Министерство экономического развития, учреждения банковского сектора, предоставляемые кредитные ресурсы, а также общественные организации, представляющие интересы крупного, среднего и малого бизнеса.
По словам главы Правительства, Минсельхозу предстоит провести ревизию существующих мер поддержки АПК, чтобы затем совместными усилиями сформировать перечень актуальных и действенных инструментов, которые будут задействованы в текущем году. Возможно инициирование новых направлений господдержки. Александр Мартынов остановился также на вопросах тарифной и налоговой политики, подчеркнув, что при её формировании должен быть соблюден разумный баланс интересов государства и бизнеса.
В ходе обсуждения вопросов, имеющих отношение к положению дел в сельском хозяйстве республики, был поднят вопрос о том, как будет реагировать Правительство на изменение ситуации вокруг Приднестровья. Александр Мартынов сообщил о ежедневном проведении рабочих совещаний. Развитие ситуации мониторится в режиме реального времени. Подключены различные ведомства. К пятнице будет подготовлен прогноз развития приднестровской экономики в условиях влияния внешних факторов и новых вызовов. Анализируются проблемные аспекты, просчитываются потенциальные финансовые потери, прорабатываются меры поддержки.
Выступление Президента
Вадим Красносельский напомнил о своей принципиальной позиции относительно того, что одним из важнейших элементов независимости республики является её самодостаточность, в частности продуктовая. Президент обратил внимание на то, что происходящие в мире события последних лет подтверждают этот посыл.
Глава государства подчеркнул, что содержимое так называемой продуктовой корзины – зерновая, плодоовощная и мясомолочная продукция – должно производиться на территории республики. Все необходимые ресурсы у Приднестровья для этого есть. Вадим Красносельский отметил, что подвижки в этом направлении есть, но до стопроцентной самообеспеченности продуктами питания ещё далеко. Работу в данном ключе надо продолжить, нацелил Президент.
Глава государства также остановился на таком значимом, по его мнению, аспекте, как развитие инфраструктуры не только аграрных предприятий, но и сельских населенных пунктов. Это важно для закрепления людей в сельской местности. Создание рабочих мест и обеспечение трудовыми ресурсами – эти два момента не могут рассматриваться отдельно, подчеркнул руководитель страны. Ещё одно направление, которое требует дальнейшего развития, – сельский туризм.
Отдельный блок своего выступления Вадим Красносельский посвятил рачительному отношению к природным ресурсам. Президент выделил пять основных направлений, требующих жесточайшего контроля: земля, недра, лес, вода, воздух. Он подчеркнул, что без бережного отношения к ним и эффективного использования невозможно достичь продовольственной безопасности, к которой стремятся приднестровцы.
Президент говорил о земельном кадастре, создание которого перепоручено Минцифры. Министерству сельского хозяйства надлежит оказать необходимое содействие. Работа уже ведётся. Вадим Красносельский также напомнил о запрете на передачу земель сельхозназначения в субаренду.
Говоря о разработке карьеров, он обратил внимание на новые требования, суть которых такова: одна лицензия выдается на разработку одного карьера, получение следующей возможно только после полной рекультивации отработанного участка. Кроме того, глава государства поручил Правительству детально проработать вопрос целесообразности для государства передачи карьеров коммерческим организациям. Необходимо соизмерить доход бюджета с затратами и потерями, в том числе будущими, связанными с невозможностью эффективно использовать участки земли, на которых располагались карьеры.
Объектом повышенного внимания руководства страны являются леса. Президент в начале текущего года признал работу профильного хозяйства неудовлетворительной. Внесены кадровые и структурные коррективы. Вадим Красносельский говорил об усиленном контроле в сфере вырубки зеленых насаждений и вывоза древесины, остановился на недоработке в части производства внутри республики посадочного материала. Поставлены соответствующие задачи.
В части сохранения водных ресурсов положительно оценена работа по зарыблению водоемов. В борьбе с браконьерством Президент призвал использовать весь доступный арсенал. Возобновленная по поручению Вадима Красносельского в 2017 году работа по очистке реки будет продолжена.
Развитие мелиоративного комплекса не первый год значится как одна из приоритетных задач. Президент напомнил о том, что подход к реализации этой госпрограммы должен быть комплексным. Вадим Красносельский отметил вовлеченность в процесс приднестровской промышленности. Это ещё один пример самодостаточности республики в решении стоящих перед ней задач, заметил глава государства.
Он также уделил внимание вопросу кредитования аграриев на льготных условиях, подчеркнув, что эта и другие меры поддержки агробизнеса должны быть оправданы. В приоритете должны быть предприниматели, которые продуктивно используют предоставленную им помощь, увеличивая производительность, урожайность, количество рабочих мест, размер налоговых отчислений. Ещё одно направление, о котором говорил Президент, – госзаказ на плодоовощную продукцию. При правильном подходе эта форма взаимоотношений государства и бизнеса может и должна быть взаимовыгодной, уверен Вадим Красносельский.
Завершая выступление, Президент отметил, что по итогам минувшего года Министерство сельского хозяйства справилось с поставленными задачами удовлетворительно. Проблемы и недоработки не носят глобальный характер, а в основе своей связаны с непрофессионализмом отдельных лиц, что не должно бросать тень на коллектив в целом, подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что перспектив развития сельского хозяйства и природоохранной отрасли много, возможности их реализации есть, а значит, при умелом руководстве и ответственном отношении каждого специалиста результаты не заставят себя ждать.