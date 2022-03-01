Dnestr.TV

 
0

В приднестровских школах всё больше детей из Украины

В приднестровских школах всё больше детей из Украины

В приднестровские школы продолжают принимать детей из украинских семей, которые временно приехали в нашу республику. Уже зачислено почти 50 учеников. Один из них – Богдан Готко. Его приняли в столичную гуманитарно-математическую гимназию. Так что со вчерашнего дня в 7 «В» на одного человека стало больше, передает novostipmr.com.

«Его зачислили ко мне в класс, сегодня уже получили учебники, и с утра предупредила ребят о том, что мы должны помогать новенькому. Программы в любом случае разные, где-то он будет нас опережать, где-то - с отставанием. Будем стараться помогать ему адаптироваться», – рассказала классный руководитель 7 «В» класса Людмила Бабенко.

Богдан Готко сегодня впервые пришёл на занятия в новый класс.

«Мне нравится, уроки интересные, на том же уровне, на котором я нахожусь. Я уже познакомился с несколькими ребятами, учебники уже получил, всё хорошо. Скоро 8 Марта будет, сейчас обсуждаем, как будем поздравлять девочек», – поделился впечатлениями новенький.

Напомним, что по решению Президента все дети из украинских семей, временно прибывающих в нашу республику, могут ходить в школу и детский сад. Чтобы оформить ребёнка в образовательное учреждение, родитель должен написать заявление, предъявить свидетельство о рождении ребёнка, паспорт и миграционную карту.
novostipmr.com
  • Сегодня, 16:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Украина готовится нанести удар по российской энергетике ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Тирасполе планируют модернизировать транспортную сис ...
  • Как будут выдаваться деньги по советским вкладам в 202 ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Украина готовится нанести удар по российской энергетике ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Тирасполе планируют модернизировать транспортную сис ...
  • Как будут выдаваться деньги по советским вкладам в 202 ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна