В приднестровские школы продолжают принимать детей из украинских семей, которые временно приехали в нашу республику. Уже зачислено почти 50 учеников. Один из них – Богдан Готко. Его приняли в столичную гуманитарно-математическую гимназию. Так что со вчерашнего дня в 7 «В» на одного человека стало больше, передает novostipmr.com.
«Его зачислили ко мне в класс, сегодня уже получили учебники, и с утра предупредила ребят о том, что мы должны помогать новенькому. Программы в любом случае разные, где-то он будет нас опережать, где-то - с отставанием. Будем стараться помогать ему адаптироваться», – рассказала классный руководитель 7 «В» класса Людмила Бабенко.
Богдан Готко сегодня впервые пришёл на занятия в новый класс.
«Мне нравится, уроки интересные, на том же уровне, на котором я нахожусь. Я уже познакомился с несколькими ребятами, учебники уже получил, всё хорошо. Скоро 8 Марта будет, сейчас обсуждаем, как будем поздравлять девочек», – поделился впечатлениями новенький.
Напомним, что по решению Президента все дети из украинских семей, временно прибывающих в нашу республику, могут ходить в школу и детский сад. Чтобы оформить ребёнка в образовательное учреждение, родитель должен написать заявление, предъявить свидетельство о рождении ребёнка, паспорт и миграционную карту. novostipmr.com