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Игорь Додон: Если Молдова сохранит нейтралитет, гражданам не придется покидать страну

Игорь Додон: Если Молдова сохранит нейтралитет, гражданам не придется покидать страну

Если Республика Молдова продолжит сохранять нейтралитет, тогда нашим гражданам не придется бежать из страны. Об этом заявил экс-президент страны Игорь Додон.

- Не вижу причин для втягивания Молдовы в то, что происходит сейчас в Украине. Считаю, что до тех пор, пока мы сохраняем статус нейтрального государства, до тех пор, пока мы не разрешаем поставлять военную технику, вооружение в соседнюю страну через нашу территорию и аэропорты, Молдова не будет задействована в этих событиях, - сказал Додон, передает ntv.md

Хочу успокоить граждан. Я видел, что премьер и президент заявили, что мы нейтральная страна. Если останемся такой, то нет причин покидать страну и отправляться в Европу к родственникам, - заявил бывший президент страны.

Игорь Додон уточнил, что в контексте ситуации в Украине экономический и социальный кризис неизбежен, и правительство должно срочно найти решения.

- Экспорт в Российскую Федерацию будет идти сложнее, и если российские банки будут отключены от SWIFFT, будут более сложными транзакции, и это проблема, а правительство и НБМ должны подумать о том, как вмешаться. Я предложил решения, уже опубликовал их", - уточнил Додон.


ntv.md
  • Сегодня, 08:58
  • DTV
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