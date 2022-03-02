Приднестровье сегодня, 2 марта, отмечает годовщину начала полномасштабной военной агрессии Молдовы по «наведению конституционного порядка».
По случаю этой памятной даты президент Приднестровья Вадим Краносельский обратился к соотечественникам.
«30 лет назад началась широкомасштабная агрессия Республики Молдавия против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Но наш народ отстоял свою свободу и независимость благодаря мужеству и стойкости защитников Приднестровья. Война принесла страшное горе в приднестровские семьи: были убиты 804 человека, тысячи людей были ранены, десятки тысяч стали беженцами», — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что глубоко убежден — подобная трагедия никогда не должна повториться в будущем, передает eadaily.com.
«Зная, что такое война, какие ужасы она несет, Приднестровье привержено исключительно мирному развитию, уделяя особое внимание улучшению экономического и социального положения своих граждан. Мира, крепкого здоровья и благополучия вам, дорогие приднестровцы!» — заключил Вадим Красносельский.
Во всех городах республики пройдёт митинг-реквием, с возложением цветов. Для школьников организован «Час истории» на котором участники тех событий расскажут о войне на Днестре.
Напомним, в ночь с 1 на 2 марта 1992 года из засады была расстреляна машина с приднестровскими милиционерами из Дубоссар, выехавшими по ложному вызову. Погиб начальник ГОВД. В последующие месяцы Кишинев силой оружия пытался ликвидировать приднестровскую государственность. Кульминация событий пришлась на 19 июня 1992 года, когда вероломному нападению подвергся мирный город Бендеры. Для выполнения этой задачи молдавские власти применяли артиллерию, танки, действовали террористические группы и наемники.
Остановить боевые действия помогла решительная позиция России, армия которой нанесла удар по молдавским националистам и румынским наемникам. Соглашение о прекращении огня было подписано 21 июля 1992 года в Москве. После этого в зону разграничения конфликта прибыли российские миротворцы. Миротворческая операция под эгидой РФ проходит в Приднестровье с 1992 года на основании межгосударственных соглашений, за это время боевые действия не возобновлялись. Её мандат продлится до полного политического решения конфликта, хотя до этого пока далеко. Нынешние проевропейские власти Молдовы на всех международных площадках при поддержке западных партнеров требуют безотлагательного вывода Оперативной группы российских войск из региона и замены миротворцев гражданской миссией под эгидой ОБСЕ и ООН.
У Кишинева свой взгляд на события тридцатилетней давности. В Молдове 2022 год объявлен «Годом признательности ветеранам войны, участникам действий по защите территориальной целостности и независимости РМ». В республике чествуют комбатантов, открывают им памятники под крики «Слава молдавским воинам-освободителям!» и «Долой сепаратистов!». По мнению молдавских властей, это помогает продвигать «истинные ценности», воспитывать молодое поколение в героико-патриотическом духе, а также «отдавать дань признательности государства за заслуги ветеранам войны в Приднестровье». eadaily.com