Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья РМ (НЧКОЗ) скорректировала меры общественного здравоохранения в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19.
Решение вступило в силу с 1 марта. Изменение мер было предписано в условиях, когда заболеваемость случаев заражения на восьмой неделе текущего года зарегистрировала снижение на 35% по сравнению с предыдущей неделей, а смертность снизилась на 36%, указано в информационной ноте, передает noi.md.
Таким образом, все общеобразовательные, профессионально-технические и высшие учебные заведения страны будут работать в обычном режиме, с физическим присутствием и с соблюдением мер безопасности. В то же время пункты общественного питания в населенных пунктах, где действует оранжевый код, будут работать на полную мощность на открытых и закрытых площадках с обязательным предъявлением всеми клиентами сертификата COVID на входе.
Согласно новому решению, групповые тренировки, за исключением тех, в которых участвуют спортсмены-профессионалы, будут разрешены на всей территории страны независимо от кода предупреждения. Спортивные мероприятия могут быть организованы с максимальной вместимостью на открытых и закрытых площадках, при этом все зрители обязаны предъявлять сертификат COVID только в тех местах, где подтвержден зеленый, желтый и оранжевый код.
В случае регионов, где зарегистрирован красный код, такие мероприятия будут проходить с участием зрителей, до 50 процентов от максимальной вместимости в закрытых помещениях или при максимальной вместимости на открытых площадках и с обязательством предъявления сертификата COVID.
В случае проведения мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, они будут проходить в полном объеме на открытых и закрытых площадках с обязательным предъявлением зрителями сертификата COVID.
Еще одной мерой, принятой НЧКОЗ, является сокращение периода самоизоляции с 14 до 10 дней, а также срока возвращения к учебным часам с физическим присутствием с 7 до 5 дней.
Что касается предотвращения распространения вируса SARS-CoV-2 среди беженцев из Украины, то, согласно новому постановлению, органы, ответственные за создание центров размещения беженцев и временных центров управления потоками иностранцев, примут все необходимые меры для соблюдения мер профилактики и контроля в этих центрах.
В связи с этим будут организованы отдельные помещения для изоляции лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с легкими формами заболевания. noi.md