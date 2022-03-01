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Путин запретил вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.

Путин запретил вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.

Запрет начинает действовать с 2 марта. Президент России Владимир Путин запретил вывозить из РФ наличную валюту в сумме более $10 тыс.

"Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", - говорится в указе главы государства. Как сообщила пресс-служба Кремля во вторник, Путин подписал документ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
tass.ru
  • Сегодня, 09:38
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