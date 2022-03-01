Президент Украины Владимир Зеленский выступил 2 марта с новым обращением к украинцам. Он прокомментировал последние события в войне России против Украины.
"Начался седьмой день страшной войны. Войны, которую мы чувствуем все равно. За это время у нас единства больше, чем за тридцать лет", - заявил Зеленский, передает segodnya.ua
"Сначала нам было все равно страшно, потом все равно больно. А сейчас все одинаково. Кроме победы. Кроме правды. Кроме мира. Кроме покоя, к которому мы хотим прийти. Кроме жизней наших людей, в которых мы переживаем. Кроме Украины. За это время мы стали единым целым. Мы многое простили друг другу. Мы полюбили друг друга. Мы помогаем друг другу. Мы боимся друг за друга. Вчера с утра на Площади свободы мы все были харьковчанами. Затем враг снес нас всех ударами по жилым домам в Бородянке. Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве. И мы все снова погибли в Бабьем Яру – от ракетного удара. Хотя весь мир обещает, обещает постоянно – никогда снова", — сказал он.
Зеленский возмутился цинизмом российских властей, которые 1 марта бомбили телевышку и ее окрестности в Киеве. Он обратился ко всем евреям мира, призывая обратить внимание на действия РФ.
Президент Украины рассказал, как Запад сплотился в помощи Украине. Он также рассказал о потерях россиян от войны.
"К нашей антивоенной коалиции присоединились те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат. Теперь нельзя оставаться нейтральными!.. Российские граждане теряют сбережения, теряют всякие перспективы. Российские матери теряют детей в совершенно чуждой для них стране. Вдумайтесь в это число: около шести тысяч погибших россиян. Российские военные. Через шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что-нибудь? Получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами. Бомбами. Танки. Любыми ударами. Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет Международный трибунал – для них", — заявил он.
Зеленский восхитился стойкостью украинцев и назвал их символом несокрушимости. segodnya.ua