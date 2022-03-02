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В центре Тирасполя – новая схема движения автомобильного транспорта
С 1 марта в Тирасполе изменено движение по полосам на улице 25 Октября.
Тем водителям, кто едет в направлении от площади Суворова к перекрёстку с улицей Шевченко, необходимо заранее выбрать полосу движения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Теперь с крайней правой полосы разрешено ехать направо и прямо. С крайней левой - только налево.
Изменение схемы движения на этом участке - инициатива столичного отдела ГАИ и Госадминистрации Тирасполя.
Это связано с тем, что на перекрёстке 25 Октября - Шевченко за последние два года произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий.
mvdpmr.org
- Сегодня, 12:17
- DTV
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