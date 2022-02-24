В рамках сотрудничества с Миссией ОБСЕ 21 февраля 2022 года при поддержке Министерства иностранных дел Приднестровья было проведено рабочее онлайн-совещание по вопросу вывоза опасных отходов I-II класса опасности, а также химических реактивов с истекшим сроком годности.
В ходе проведения совещания были озвучены проблемы, связанные с необходимостью решения вопросов с удалением накопленных на территории Приднестровья опасных отходов I-II класса опасности и ядовитых веществ.
На сегодняшний день в Рыбницком районе рассредоточены около 60 т. непригодных пестицидов с загрязненной тарой и грунтом, а также около 54 т. устаревших химических красителей. Опасные вещества находятся в химскладах в селах Плоть, Красненькое, Жура, Бутучаны, Белочи, Колбасна и в г. Рыбница на территории ООО «Мастерок», передает Управление экологической безопасности ГСЭКиООС ПМР.
Миссия ОБСЕ выразила намерение уже во II квартале 2022 года начать административные процедуры по подготовке мероприятия по вывозу устаревших пестицидов из Рыбницкого района. Транспортировке данных опасных веществ будет предшествовать их переупаковка в специально предназначенные для этих целей герметичные емкости объемом 80-120 л.
Планируется также вывоз опасных химических веществ II класса опасности с территории ЗАО «Завод «Молдавизолит». Данные вещества в большом количестве приобретены еще в советский период. По мере утраты ими потребительских свойств, вещества находились на вынужденном хранении на территории предприятия.
Следующий за вывозом ядохимикатов из Рыбницкого района этап коснется вывоза собранных из учебных заведений непригодных химических реактивов. Всего на территории республики рассредоточены около 3,5 тонн химреактивов.
Химические реактивы – это химические вещества и их смеси, используемые в лабораториях для синтеза, анализа, определения содержания разных веществ, разделения компонентов в образцах, а также для проведения широко понимаемых научно-исследовательских работ. Реактивы характеризуются постоянными параметрами качества (с учетом уровня примесей и содержания основного компонента), определенным сроком годности, а также соответствующей упаковкой, гарантирующей неизменность их состава. К ним относятся, в частности, растворители и спирты, эталоны, индикаторы, буферные растворы, кислоты, гидроксиды, а также соли. Химические реактивы представлены как в виде твердых веществ (гранулы, порошки, таблетки), так и жидкостей – растворов с определенной концентрацией.
Специалистами Миссии ОБСЕ в установленном порядке будет произведена инвентаризация собранных химических реактивов в целях определения необходимых параметров мероприятия по их вывозу. Ситуация с вывозом химреактивов усложняется многообразием представленных химических соединений в совокупности с их малыми объемами, что вызывает трудности с их идентификацией, переупаковкой и маркировкой.
В настоящее время химические реактивы временно хранятся на территориях специализированных организаций в сфере сбора и вывоза ТБО, разрозненно по всей республике. В целом, участники совещания пришли к мнению, что в целях упрощения мероприятий по идентификации и переупаковке химреактивов, целесообразно собранные вещества из каждого города (района) переместить в централизованное место временного хранения (один пункт по республике), которое необходимо определить, исходя из соблюдения условий удобства для вывоза и экологической безопасности.
В дальнейшем планируется проведение дополнительных совещаний в целях уточнения ряда организационных моментов. gseco.gospmr.org