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В Тирасполе появится новый микрорайон с многоэтажками и таунхаусами

В Тирасполе появится новый микрорайон с многоэтажками и таунхаусами

В Тирасполе скоро будет новый микрорайон – на окраине города, близ шоссе на Одессу. Его так и назовут – Одесский. Более 30 гектаров земли недавно передал столице Слободзейский район. Пока здесь поля и огороды, по плану через 5-7 лет вместо них вырастет новый микрорайон. Здесь будут и много- и малоэтажные дома.

«В многоэтажную застройку будет входить одиннадцать 9-этажных домов каркасного типа свободной планировки, 4- и 3-подъездные. У каждого дома будет своя инфраструктура с детскими и спортивными площадками, а также местами для выгула животных. С левой стороны (ближе к Одесскому шоссе) будут 4-этажные дома улучшенной планировки, впереди буферной зоной застроим 2-этажными (подземные + надземные) гаражными боксами вдоль улицы Суклейской», – рассказал главный архитектор Тирасполя и Днестровска Виталий Гончаров.

Генплан застройки уже есть. Главный архитектор показывает, как это будет выглядеть в реальности. Помимо многоэтажек, будут несколько сотен таунхаусов – одноэтажных домов с мансардами. Рядом с каждым – место для парковки, сзади – палисадник, передает novostipmr.com.

«В центре микрорайона будет обустроен парк отдыха, в задней части будет 2 ряда таунхаусов. Для удобства жителей спроектированы школа, детсад и гипермаркет, вся прилегающая инфраструктура. Также сделаем широкие проездные пути», – поделился планами Виталий Гончаров.

Сейчас на месте будущего микрорайона разбиты огороды. Ещё прошлым летом городские власти приезжали сюда и просили людей освободить эту территорию. Наделы выделялись давно и под временное пользование.

«Хочу попросить граждан по возможности в этом году ничего не садить, так как в любое время может заехать техника и начать там работы. Эти земли нам предоставил Слободзейский район, людям выделяли наделы во временное пользование. И их предупредили, что если потребуются эти участки, то их надо будет освободить», – отметил главный архитектор города.

По его словам, работы начнутся в ближайшее время с застройки буферной зоны и 9-этажек.

Сегодня же представители госадминистрации совместно с депутатами горсовета посетили окраины Южного микрорайона. В этом месте город тоже планирует расширяться, но чуть позже. Пока стоит задача разработать генеральный план Тирасполя и его развития, сейчас проводится инвентаризация земель. Здесь тоже есть огороды тираспольчан, расположенные на участках, выделенных во временное пользование в начале 1990-х годов. Каждый год разрешение на использование продлевалось, но в последний раз это делалось в 1997-м.

«В связи с тем, что на тот момент у города не было какой-то программы по развитию этих земель, люди продолжали её использовать. На сегодня перед городом стоит задача провести очистку земли, отданной под огороды, от заборов и строений, провести выравнивание земляного покрова и геодезические работы. После этого будем определять, под что будем использовать этот земельный участок. Хотелось бы обратиться к гражданам Тирасполя, которые используют земельные участки в микрорайоне Южный, освободить в ближайшее время все эти огороды, убрать заборы, все строения. Это поможет госадминистрации видеть всю картину и разрабатывать планы для использования этого земельного участка под расширение», – сказал начальник Управления архитектуры, строительного контроля и градостроительства Александр Сухань, добавив, что на это тираспольчанам даётся месяц.
novostipmr.com
  • Сегодня, 13:29
  • DTV
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