Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС
Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины", - заявил Конашенков.
По словам официального представителя ведомства, в четверг в Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве, которому в том числе сообщили, что российской стороне известно о прибытии наемников. "Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину", - добавил он.
"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", - сказал Конашенков.
Направляемые Западом в помощь Киеву наемники не будут иметь права на статус военнопленного, сообщил Конашенков.
"Хочу официально подчеркнуть - все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного", - сказал он.
Западных наемников при задержании на Украине ожидает привлечение к уголовной ответственности, сообщил генерал-майор.
"Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", - сказал Конашенков.
Оружие Запада
Диверсии и налеты наемников на Украине осуществляются при помощи оружия, поставляемого Западом, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.
"Все атаки иностранных наемников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия", - заявил Конашенков.
По словам официального представителя военного ведомства, иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию. "Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы "местных жителей", - добавил он.
Минобороны России: США развернули кампанию по набору наёмников для отправки на Украину
«Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину», — сказал он
В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК Academi, Cubic и «Дин Корпорейшн», отметил Конашенков.
Представитель министерства также отметил, что Британия, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины.
«Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих — этнических украинцев для помощи киевскому режиму», — заявил он.