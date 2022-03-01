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Минобороны РФ : наёмники на Украине не имеют права на статус военнопленного

Минобороны РФ : наёмники на Украине не имеют права на статус военнопленного

Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС

Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя ведомства, в четверг в Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве, которому в том числе сообщили, что российской стороне известно о прибытии наемников. "Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину", - добавил он.

"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", - сказал Конашенков.

Направляемые Западом в помощь Киеву наемники не будут иметь права на статус военнопленного, сообщил Конашенков.

"Хочу официально подчеркнуть - все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного", - сказал он.

Западных наемников при задержании на Украине ожидает привлечение к уголовной ответственности, сообщил генерал-майор.

"Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", - сказал Конашенков.

Оружие Запада

Диверсии и налеты наемников на Украине осуществляются при помощи оружия, поставляемого Западом, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"Все атаки иностранных наемников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя военного ведомства, иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию. "Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы "местных жителей", - добавил он.

Минобороны России: США развернули кампанию по набору наёмников для отправки на Украину

«Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину», — сказал он

В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК Academi, Cubic и «Дин Корпорейшн», отметил Конашенков.

Представитель министерства также отметил, что Британия, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины.

«Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих — этнических украинцев для помощи киевскому режиму», — заявил он.

  • Сегодня, 15:29
  • DTV
  • Просмотров: 13
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