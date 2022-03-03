Dnestr.TV

 
0

Начался второй раунд переговоров России и Украины

Начался второй раунд переговоров России и Украины

В Беловежской пуще начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Об этом сообщает МИД Белоруссии.

Обе делегации прибыли в том же составе. Переговоры начались с рукопожатий.

В МИД России выразили надежду, что переговоры делегаций из Киева и Москвы приведут к скорейшему восстановлению мира в Донбассе и возвращению мирной жизни на Украине.

Представитель делегации Украины Давид Арахамия заявил, что в ходе переговоров с Россией украинская сторона намерена обсудить гуманитарные коридоры.

Глава МИД Украины заявил, что Киев не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Встреча продлилась пять часов.


Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/03/v-belovezhskoy-pushche-nachalsya-vtoroy-raund-rossiysko-ukrainskih-peregovorov
  • Сегодня, 17:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Украина готовится нанести удар по российской энергетике ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Тирасполе планируют модернизировать транспортную сис ...
  • Как будут выдаваться деньги по советским вкладам в 202 ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Украина готовится нанести удар по российской энергетике ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Тирасполе планируют модернизировать транспортную сис ...
  • Как будут выдаваться деньги по советским вкладам в 202 ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна