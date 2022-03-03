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Начался второй раунд переговоров России и Украины
В Беловежской пуще начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Об этом сообщает МИД Белоруссии.
Обе делегации прибыли в том же составе. Переговоры начались с рукопожатий.
В МИД России выразили надежду, что переговоры делегаций из Киева и Москвы приведут к скорейшему восстановлению мира в Донбассе и возвращению мирной жизни на Украине.
Представитель делегации Украины Давид Арахамия заявил, что в ходе переговоров с Россией украинская сторона намерена обсудить гуманитарные коридоры.
Глава МИД Украины заявил, что Киев не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Встреча продлилась пять часов.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/03/v-belovezhskoy-pushche-nachalsya-vtoroy-raund-rossiysko-ukrainskih-peregovorov
- Сегодня, 17:12
- DTV
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