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Полиция Молдовы сообщила о нарушениях с участием иностранцев в Молдове

Полиция Молдовы сообщила о нарушениях с участием иностранцев в Молдове

В Молдове за последнюю неделю участились нарушения общественного порядка и ДТП с участием иностранцев. Об этом 3 марта сообщил глава Генинспектората Виорел Чернэуцану. В частности, 66 иностранцев участвовали в конфликтах из-за условий размещения в Кишиневе.

Согласно представленным данным, в Молдове за последнюю неделю произошло 20 инцидентов с участием иностранцев.

В частности, произошел один инцидент с повреждением автомобиля, передает newsmaker.md.

В то же время полиция зарегистрировала семь конфликтных ситуаций. В двух из них участвовали 66 беженцев, недовольных условиями размещения в гостинице «Космос» и в административном здании Центрального рынка.

Также два иностранца сообщили о пропаже телефонов, четверо — об утере документов.

«В этой связи со вчерашнего дня мы усилили меры профилактики и контроля. Это касается и обеспечения общественного порядка, и соблюдения правил дорожного движения. Независимо от статуса нарушителя и обстоятельств, при которых были совершены нарушения, каждый гражданин должен соблюдать законы РМ», — сказал Чернэуцану, отметив, что по всем нарушениям полицейские составили протоколы.

Глава Генинспектората полиции сообщил, что на всех КПП страны полицейские будут оповещать граждан о правилах соблюдения общественного порядка и правилах на дорогах. А С 4 марта полицейские будут раздавать брошюры с этой информацией.

Ежедневно в районах страны работают 3-5 тыс. полицейских.

Чернэуцану призвал центральные и местные органы наладить эффективное общение с иностранными гражданами, чтобы информировать их о рисках, правах и последствиях нарушений законодательства Молдовы.

В то же время глава IGP обратился к иностранным гражданам, прибывающим в Молдову.

«Уважаемые граждане. Мы готовы принять вас, чтобы оказать всю необходимую помощь в эти тяжелые моменты. Полиция Молдовы поддерживает вас, и вы можете круглосуточно рассчитывать на нашу помощь. Ежедневно мы получаем сообщения с благодарностью в адрес Молдовы за ту помощь, которую граждане получают от полиции, пограничников и сотрудников других подразделений МВД. Чтобы в эти сложные моменты сохранять безопасность, убедительно просим вас соблюдать правила дорожного движения и общественный порядок. Законы Молдовы едины для всех. А полиция готова обеспечить безопасность всем гражданам. Давайте будем едины в это трудное время и будем уважать друг друга», — призвал Чернэуцану.

Следует отметить, что чуть ранее мэр Кишинева Ион Чебан призвал сотрудников МВД усилить меры безопасности в Кишиневе из-за инцидентов с участием прибывших в столицу беженцев. По словам Чебана, в местах, где размещают беженцев, зарегистрировали случаи вандализма.
newsmaker.md
  • Сегодня, 17:18
  • DTV
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