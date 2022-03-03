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"Moldova Fruct" ищет новые рынки сбыта яблок со складов

"Moldova Fruct" ищет новые рынки сбыта яблок со складов

Ассоциация "Moldova Fruct" объявила, что ведет переговоры с потенциальными покупателями, чтобы помочь производителям продать свои яблоки, которые в настоящее время хранятся в холодильных камерах.

«В сложившейся ситуации мы считаем, что только совместными усилиями и взаимодействием мы сможем выявить покупателей на других рынках. Чтобы начать переговоры с потенциальными покупателями, необходимо представить им действительные предложения для различных сортов. В этой ситуации важно сотрудничать в формировании привлекательных партий яблок для клиентов, к которым мы обращаемся», — отмечает "Moldova Fruct", пишет moldpres.md.

Ассоциация призывает заинтересованных производителей и экспортеров как можно скорее заполнить таблицу с данными и отправить ее по адресу olaru@moldovafruct.md. Контактный телефон: 068997709.
moldpres.md
  • Сегодня, 17:26
  • DTV
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