Ассоциация "Moldova Fruct" объявила, что ведет переговоры с потенциальными покупателями, чтобы помочь производителям продать свои яблоки, которые в настоящее время хранятся в холодильных камерах.
«В сложившейся ситуации мы считаем, что только совместными усилиями и взаимодействием мы сможем выявить покупателей на других рынках. Чтобы начать переговоры с потенциальными покупателями, необходимо представить им действительные предложения для различных сортов. В этой ситуации важно сотрудничать в формировании привлекательных партий яблок для клиентов, к которым мы обращаемся», — отмечает "Moldova Fruct", пишет moldpres.md.
Ассоциация призывает заинтересованных производителей и экспортеров как можно скорее заполнить таблицу с данными и отправить ее по адресу olaru@moldovafruct.md. Контактный телефон: 068997709. moldpres.md