Минобороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также о возможном прекращении боевых действий в этом секторе. Об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский.
По его словам, это существенный прогресс.
"Мы подробно обсудили все три блока вопросов: вопрос военный, вопрос международный, гуманитарный, а также вопрос будущего политического урегулирования конфликта", — сказал Мединский. Заявление транслировал RT, пишет ria.ru.
По его словам, позиции сторон ясны, записаны по пунктам.
"По части из них удалось найти взаимопонимание, но главный вопрос, который решили сегодня — это спасение людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений", — отметил он.
"Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров" - Подоляк.
"Договоренности с Украиной могут потребовать парламентских усилий, включая ратификацию" - Слуцкий
"Третий раунд переговоров с Украиной пройдет в ближайшие дни" - Слуцкий.
Сегодня в Брестской области Белоруссии состоялся второй раунд переговоров. Первый прошел ранее на этой неделе в Гомельской области, после обсуждений участники отбыли на консультации в столицы.
Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.