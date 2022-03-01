Они пройдут по территории Европы. Граждан с паспортами РФ перевозчики не берут
«Автостанции Приднестровья» сообщают об открытии бронирования на рейсы из Тирасполя в Москву и обратно. В связи с ситуацией на Украине маршруты проходят через территорию Европы. Автобус «Тирасполь-Москва» отправляется 10 марта. Оформить бронь можно в кассах автостанций во всех городах ПМР.
Днём ранее, 9 марта, запланирован рейс из Москвы в Тирасполь (тоже через Европу). Забронировать билеты на этот рейс можно по телефонам: +79266367799, 79254336200 (связь по телефону и Ватсапу).
Бронирование билета дополнительной оплаты со стороны пассажира не требует и входит в стоимость проезда.
Важный момент! Как сообщила ИА «Новости Приднестровья» директор ОАО «Автостанции Приднестровья» Олеся Урсул, перевозчики не берут на рейсы граждан с паспортами РФ. Это касается даже тех, у кого есть шенгенские визы. novostipmr.com