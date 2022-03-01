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В местах временного размещения находятся 303 иностранных гражданина

В местах временного размещения находятся 303 иностранных гражданина

За минувшие сутки в пункты временного размещения иностранных граждан на территории ПМР заселились 95 человек. Среди них 35 детей. Всего на сегодняшний день в местах временного размещения находятся 303 иностранных гражданина, в их числе – 120 детей, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

– В санатории-профилактории «Солнечный» в Днестровске – 133 взрослых и 84 ребёнка.

– В санатории-профилактории «Тиротекс» в Тирасполе – 12 взрослых и 12 несовершеннолетних.

– В санатории-профилактории «Металлург» в Рыбнице – 34 взрослых и 23 ребёнка.

– В гостинице «Днестровский сад» в Дубоссарах – 4 взрослых и 1 ребёнок.

– В гостинице СДЮШОР № 2 в Каменке в настоящее время постояльцев нет.

Вечером 3 марта в Рыбнице, в гостинице спорткомплекса «Юбилейный», открыли ещё один резервный пункт для жителей Украины. Сейчас там находятся 11 взрослых и 5 детей.

С открытия этих пунктов возможностью временного размещения воспользовались 624 человека: 416 взрослых, 208 детей.

Горячие линии продолжают принимать обращения

За минувшие сутки зафиксировано 220 обращений на горячие линии. Иностранные граждане, а также приднестровцы, родственники которых находятся на Украине, продолжают звонить и уточнять информацию.

Правилами въезда на территорию ПМР интересовались 127 человек. Остальные спрашивали о возможности заселения в пункты временного размещения. По этому поводу поступило 93 обращения.

КПП по всей линии соприкосновения Украины и ПМР всё ещё закрыты погранслужбами сопредельного государства. Въехать в нашу республику можно через пограничные пункты Молдовы. В Приднестровье готовы принять всех желающих.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 11:17
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