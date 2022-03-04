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Госдума приняла закон о праве правительства оперативно повышать пенсии

Госдума приняла закон о праве правительства оперативно повышать пенсии

Госдума приняла закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.

Документ наделяет кабмин правом принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии выше установленного законом "О государственной социальной помощи". Правительство также сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, сообщает ria.ru.

Одновременно расширяются полномочия кабмина на 2022 год. В частности, он сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

Правительство будет вправе в текущем году устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, социальной защиты (поддержки) населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.

Помимо того, кабмин сможет устанавливать особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе продлевать сроки уплаты страховых взносов и дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей. Он также будет вправе устанавливать в 2022 году особенности правового регулирования трудовых отношений, отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности осуществления деятельности в связи с созданием объектов туристской инфраструктуры и обеспечивающей их инфраструктуры.
ria.ru
  • Сегодня, 11:41
  • DTV
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