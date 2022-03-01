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Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д моста
Рядом с государственной границей между Приднестровьем и Украиной произошёл взрыв. Это случилось вблизи пгт. Первомайск (ПМР) и села Павловка (Украина) на железнодорожном мосту через реку Кучурган.
Повреждена опора железнодорожного моста через реку Кучурган. Взрыв зафиксирован на территории Украины.
Официального подтверждения нет.
novostipmr.com
- Сегодня, 15:58
- DTV
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