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Заявление МИД ПМР в связи с обращением РМ о вступлении в ЕС

Заявление МИД ПМР в связи с обращением РМ о вступлении в ЕС

МИД ПМР обратился к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посредникам и наблюдателям в переговорном процессе и к международному сообществу в целом с просьбой признать существующую более тридцати лет реальность в виде Приднестровской Молдавской Республики, обеспечить соблюдение права приднестровского народа на самоопределение и установить дипломатические отношения с Приднестровьем.

Полный текст заявления:

"Расцениваем подачу руководством Республики Молдова заявки на членство в Европейском союзе как геополитическое решение, ведущее к изменению международных границ и сфер влияния в региональном пространстве и кардинально меняющее обстоятельства окончательного урегулирования молдо-приднестровских отношений.

С пониманием относимся к решению руководства соседней республики.

Между тем подача РМ заявки на вступление в ЕC в условиях многолетнего неурегулированного конфликта между Приднестровьем и Молдовой, без учета мнения и вне рамок консультаций с приднестровской стороной, при полном игнорировании обсуждения данного вопроса в существующих переговорных форматах, включая международную площадку «Постоянного совещания…», ставит окончательную точку в процессе урегулирования, требующую срочного международно-правового оформления.

Решение молдавских властей означает готовность к передаче суверенитета Молдовы наднациональным органам в Брюсселе и переход к окончательному военно-политическому и экономическому освоению территории РМ Западом.

Заявка о членстве в ЕС свидетельствует об отказе Молдовы от диалога с Приднестровьем по параметрам совместного сосуществования, что подтверждается текущим кризисным состоянием переговорного процесса, параличом формата «5+2», отказом от встреч на высшем уровне, неисполнением обязательств по пакету «Берлин плюс», усилением блокадно-ограничительных мер против Приднестровья.

Считаем необходимым подчеркнуть, что приднестровский народ цивилизованным и демократическим способом определил свою судьбу 2 сентября 1990 года, пресёк военную агрессию Молдовы в 1991-1992 годах, отстояв свою свободу и независимость, подтвердил незыблемость курса на международное признание суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики на всенародном референдуме 17 сентября 2006 года.

В сложившихся новых обстоятельствах, в том числе созданных действиями руководства Молдовы, призываем молдавскую сторону приступить к диалогу с Приднестровьем с целью окончательного цивилизованного урегулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств путем подписания всеобъемлющего межгосударственного договора.

Одновременно с этим обращаемся к Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, посредникам и наблюдателям в переговорном процессе, международному сообществу в целом с просьбой признать существующую более тридцати лет реальность в виде Приднестровской Молдавской Республики, обеспечить соблюдение права приднестровского народа на самоопределение и установить дипломатические отношения с Приднестровьем."
  • Сегодня, 16:05
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