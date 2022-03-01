Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что Молдова не будет присоединяться к санкциям против России. Об этом она заявила на телеканале Jurnal TV, передает infotag.md
"Мы должны действовать хладнокровно и прагматично в этой ситуации, а не поддаваться эмоциям. Негативный эффект от санкций против России ударил бы по самой Молдове. Санкции означали бы определенные потери для наших экономических агентов, которые экспортируют в Россию свою продукцию. Кроме того, мы не можем отказаться от российского газа, который поставляет "Газпром". Есть сильные страны, эффект от санкций которых будет серьезным для России, и есть мы, для которых негативный эффект от санкций будет больше, чем для самой России", - заявила Санду.
Она подчеркнула, что "Молдова осуждает агрессию России против Украины" и призывает "как можно скорее прекратить военные действия".
"В этой ситуации мы делаем то, что должны делать - проявляем гуманизм и сострадание. Мы оказываем помощь беспрецедентному по масштабам потоку беженцев из Украины. Я хочу поблагодарить все государственные органы управления и граждан, которые образцовым образом мобилизовались для оказания помощи беженцам", - подчеркнула президент.
Президент Майя Санду считает, что в настоящее время не существует рисков вовлечения Молдовы в военный конфликт в Украине.
"Нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о военных приготовлениях в Приднестровском регионе. Иностранные партнеры, предчувствовавшие войну в Украине и предупреждавшие об этом заранее, не предупреждают о подобных рисках в Республике Молдова", - сказала президент.
Она отметила, что "есть много ложной информации, направленной на запугивание граждан".
"Я прошу информироваться из нескольких источников, и доверять только проверенной информации. Никто не может на 100% гарантировать, как будут развиваться события в регионе. Но из всей имеющейся у нас информации, нет предпосылок для распространения войны на территорию Молдовы. В отношении Украины информация была очень четкой, и нам нет причин не доверять партнерам, которые нас информировали тогда и сейчас. Нет необходимости беспокоиться. Мы должны быть бдительными, но не бояться и не паниковать", - подчеркнула Майя Санду.