Dnestr.TV

 
0

СИБ расследует факты распространения выдуманной информации о событиях на Украине

СИБ расследует факты распространения выдуманной информации о событиях на Украине

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел и Службой внутренней защиты и борьбе с коррупцией МВД изучают действия ряда лиц, которые за последнее время распространяют в общественном пространстве выдуманную информацию о ситуации на Украине, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении СИБ, сообщает sputniknews.com.

"Служба информации и безопасности совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел и Службой внутренней защиты и борьбе с коррупцией МВД расследуют действия ряда лиц, которые за последнее время множат в общественном пространстве тенденциозную и выдуманную информацию в контексте войны на Украине", – уточняется в заявлении.

Там отметили, что задокументированные факты связаны с систематическим распространением этих данных через различные средства массовой информации.

"Установлен факт того, что эти действия направлены на создание среди населения Молдовы благоприятного для войны эмоционального климата, в том числе с целью порождения социальной розни. Факты расследуются в свете состава правонарушений, предусмотренных статьями 140 и 346 Уголовного кодекса (ст.140 "Пропаганда войны" и ст.346 "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни" – прим. ред.)", – сообщили в СИБ.

Так как расследование еще продолжается, то, как отметили в СИБ, другие данные будут предоставлены после получения важной информации о социальных последствиях, если это не повлияет на объективность расследований.

"Граждане призываются проявлять бдительность в отношении источников информации и воздерживаться от противоправных действий в категории указанных", – заключили в СИБ.

Примечание.
Статья 140 УК Молдовы:

"(1) Пропаганда войны, распространение тенденциозной и вымышленной информации, способствующей разжиганию войны, или другие действия с целью развязывания войны, совершенные устно, письменно, по радио, посредством телевидения или кинематографа либо иными способами наказываются штрафом в размере до 1500 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. (2) Совершение действий, предусмотренных частью (1), лицом, исполняющим ответственную государственную должность, наказывается штрафом в размере от 1500 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Статья 346 предусматривает, что за умышленные действия, публичные призывы, в том числе через печатные и электронные средства массовой информации, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни, на унижение национальной чести и достоинства, а равно прямое или косвенное ограничение прав либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности предусмотрен штраф в размере до 600 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 3 лет.
sputniknews.com
  • Сегодня, 16:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Украина готовится нанести удар по российской энергетике ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Как будут выдаваться деньги по советским вкладам в 202 ...
  • В Тирасполе планируют модернизировать транспортную сис ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Украина готовится нанести удар по российской энергетике ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Как будут выдаваться деньги по советским вкладам в 202 ...
  • В Тирасполе планируют модернизировать транспортную сис ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна