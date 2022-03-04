Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел и Службой внутренней защиты и борьбе с коррупцией МВД изучают действия ряда лиц, которые за последнее время распространяют в общественном пространстве выдуманную информацию о ситуации на Украине, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении СИБ, сообщает sputniknews.com.
"Служба информации и безопасности совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел и Службой внутренней защиты и борьбе с коррупцией МВД расследуют действия ряда лиц, которые за последнее время множат в общественном пространстве тенденциозную и выдуманную информацию в контексте войны на Украине", – уточняется в заявлении.
Там отметили, что задокументированные факты связаны с систематическим распространением этих данных через различные средства массовой информации.
"Установлен факт того, что эти действия направлены на создание среди населения Молдовы благоприятного для войны эмоционального климата, в том числе с целью порождения социальной розни. Факты расследуются в свете состава правонарушений, предусмотренных статьями 140 и 346 Уголовного кодекса (ст.140 "Пропаганда войны" и ст.346 "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни" – прим. ред.)", – сообщили в СИБ.
Так как расследование еще продолжается, то, как отметили в СИБ, другие данные будут предоставлены после получения важной информации о социальных последствиях, если это не повлияет на объективность расследований.
"Граждане призываются проявлять бдительность в отношении источников информации и воздерживаться от противоправных действий в категории указанных", – заключили в СИБ.
Примечание. Статья 140 УК Молдовы:
"(1) Пропаганда войны, распространение тенденциозной и вымышленной информации, способствующей разжиганию войны, или другие действия с целью развязывания войны, совершенные устно, письменно, по радио, посредством телевидения или кинематографа либо иными способами наказываются штрафом в размере до 1500 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. (2) Совершение действий, предусмотренных частью (1), лицом, исполняющим ответственную государственную должность, наказывается штрафом в размере от 1500 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Статья 346 предусматривает, что за умышленные действия, публичные призывы, в том числе через печатные и электронные средства массовой информации, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни, на унижение национальной чести и достоинства, а равно прямое или косвенное ограничение прав либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности предусмотрен штраф в размере до 600 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 3 лет. sputniknews.com