В период с 25 февраля по 3 марта на территории республики зарегистрировано 193 заявления и сообщения о преступлениях. По 144 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано вымогательство (лицо установлено), изнасилование (раскрыто), грабёж (раскрыт), 37 краж (23 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано десять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по всем фактам), 11 преступлений в сфере экономики (лица установлены по десяти фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано 12 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны два обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске, один госдолжник и один неплательщик алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1369 нарушений правил дорожного движения. Отстранён от управления 21 водитель, который вёл транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено восемь таких водителей, Рыбницкого района – семь, Дубоссарского – три, г. Тирасполь – два, Григориопольского района – один.
За отчётный период на территории республики зарегистрировано три пожара. Погибших нет. Травмы получил один человек в г. Тирасполь по причине неосторожного обращения с огнём. Кроме того, зарегистрировано ещё по одному пожару в столице и с. Терновка. За нарушение правил пожарной безопасности составлен 21 административный протокол. mvdpmr.org