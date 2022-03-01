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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 25 февраля по 3 марта на территории республики зарегистрировано 193 заявления и сообщения о преступлениях. По 144 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано вымогательство (лицо установлено), изнасилование (раскрыто), грабёж (раскрыт), 37 краж (23 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано десять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по всем фактам), 11 преступлений в сфере экономики (лица установлены по десяти фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано 12 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны два обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске, один госдолжник и один неплательщик алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1369 нарушений правил дорожного движения. Отстранён от управления 21 водитель, который вёл транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено восемь таких водителей, Рыбницкого района – семь, Дубоссарского – три, г. Тирасполь – два, Григориопольского района – один.

За отчётный период на территории республики зарегистрировано три пожара. Погибших нет. Травмы получил один человек в г. Тирасполь по причине неосторожного обращения с огнём. Кроме того, зарегистрировано ещё по одному пожару в столице и с. Терновка. За нарушение правил пожарной безопасности составлен 21 административный протокол.
mvdpmr.org
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