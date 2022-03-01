Украинский суд принял решение заочно арестовать российского исполнителя Олега Газманова. Генпрокуратура начала процедуру объявления его в международный розыск.
Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
Газманова заочно арестовали из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в соответствии со статьей 110 Уголовного кодекса.
Статья предусматривает до пяти лет с конфискацией имущества или без.
В своем сообщении Венедиктова использовала слова из известной песни Газманова "Офицеры". Генпрокурор переделала ее на свой лад, оставив ключевое.
"Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде", - резюмировала Венедиктова.
Ранее суд решил заочно арестовать российского режиссера Никиту Михалкова.
В Украине заочно арестовали известного российского режиссера и актера Никиту Михалкова. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны из-за его высказываний в поддержку войны России против Украины. Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, 4 марта Киевский суд одобрил ходатайство прокуроров.
Венедиктова рассказала, что украинский суд разрешил прокурорам задержать Михалкова.
«Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск […] Уверена, вашему удивлению не будет предела, когда поймете, что риски материальны, и вы действительно можете быть задержаны при пересечении границы практически любого цивилизованного государства […]Я не предвзята, я не стараюсь вас оскорбить, я не эмоциональна, я говорю об этом, сидя на рабочем месте в качестве украинского прокурора и делаю это официально», — написала она.
Генпрокурор пояснила, что к такой мере прибегли из-за высказываний Михалкова о войне в Украине. «Полагаю, вы состоите в близких отношениях с первыми лицами РФ, и это именно та причина, из-за которой вы так рьяно поддерживаете и пропагандируете войну. Во всяком случае, так это видим мы здесь, в Украине», — написала она.