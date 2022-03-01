Дениса Киреева подозревали в госизмене. У Службы безопасности были четкие данные, в частности телефонные разговоры.
Сотрудники СБУ застрелили при задержании члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает korrespondent.net ссылаясь на УП со ссылкой на источники в силовом блоке и политических кругах.
"Он уже покойник", - сообщил собеседник издания.
По данным источников издания в политических кругах, у Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.
Позже в СМИ появилось фото застреленного тела, которое, как утверждается, принадлежит Кирееву. korrespondent.net