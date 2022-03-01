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СБУ убила члена украинской переговорной делегации - СМИ

СБУ убила члена украинской переговорной делегации - СМИ

Дениса Киреева подозревали в госизмене. У Службы безопасности были четкие данные, в частности телефонные разговоры.

Сотрудники СБУ застрелили при задержании члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает korrespondent.net ссылаясь на УП со ссылкой на источники в силовом блоке и политических кругах.

"Он уже покойник", - сообщил собеседник издания.

По данным источников издания в политических кругах, у Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.

Позже в СМИ появилось фото застреленного тела, которое, как утверждается, принадлежит Кирееву.
korrespondent.net
  • Сегодня, 14:11
  • DTV
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