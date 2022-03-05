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Открыта охота на машины с буквами «Z»

Открыта охота на машины с буквами «Z»

Полиция Латвии заявила, что отныне «будет уделять повышенное внимание автомобилям с подозрительными знаками и символикой».

С целью «предотвращения возможных провокаций» полиция будет уделять повышенное внимание автомобилям с различными «подозрительными» надписями, в том числе с буквами «Z», «V», а также другими буквами типа «О», «Х» и «А», передает eadaily.com ссылаясь на bb.lv.

Также будут фиксироваться автомобили с символикой и флагами ДНР (Донецкая Народная Республика), ЛНР (Луганская Народная Республика) и СССР. Водителей таких автомобилей будут останавливать и проверять.

Государственная полиция Латвии призывает жителей «не участвовать в провокациях», а сообщать «если есть подозрения, что на автомобилях или где-либо еще были размещены знаки или символы, поддерживающие агрессию Кремля».

В Эстонии генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заявил, что его подчиненные займутся «предотвращением возможных провокаций».

По словам Вахера сейчас, например, эстонская полиция (как и их коллеги в Латвии) следит за тем, чтобы никто не использовал «провокационную символику».

«Например, транспортное средство, на котором будет знак „Z“, окажется обязательно остановлено полицией. Его владельцу велят удалить знак, а в отношении него самого будет проведен контроль», — предупредил Вахер.

Он добавил, что под усиленным вниманием остаются в эти дни здания посольств России и Украины. Отметим, что в ночь на 3 марта злоумышленник подобрался к зданию посольства России в Таллине и разбил окно, повредив исторический витраж. Эстонская полиция задержала виновного. Видеозапись об инциденте передана в правоохранительные органы.

«На эстонско-латвийской границе на этой неделе начался выборочный контроль пересекающих границу, чтобы выявить возможную переправку снаряжения или символики. Положение на эстонско-российской границе на сегодня остается спокойным, там также повышены меры контроля», — сообщил Вахер.

«Просим всех проявить понимание, если на границе вы столкнетесь с более долгими, чем обычно, очередями на пересечение границы. Мы должны оказать помощь украинцам», — призвал Вахер, отметив, что «сейчас важнее всего помочь беженцам из Украины попасть в нашу страну».

Эльмар Вахер напомнил, что «беженцам от войны не нужна виза и что время их пребывания в Эстонии не ограничено». По его словам, украинские беженцы имеют также право начать трудиться в Эстонии, для этого необходимо только зарегистрировать краткосрочное право на работу в этой стране.

В свою очередь, заместитель командующего Силами обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм заявил агентству BNS, что «прямой угрозы военного нападения» на эту страну на сегодня нет. По мнению Пальма, сейчас задача Сил обороны состоит в том, чтобы оказывать помощь киевскому режиму — военным снаряжением и оружием. «Это важно Эстонии, это важно для всего мира», — подчеркнул Пальм.

  • Сегодня, 14:18
  • DTV
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