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В Молдове агентство государственных услуг будет работать по продленному графику

В Молдове агентство государственных услуг будет работать по продленному графику

Агентство государственных услуг РМ объявляет о продленной программе выдачи документов, удостоверяющих личность и актов гражданского состояния, в 12 многофункциональных центрах.

С марта многофункциональные центры в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также многофункциональные центры в районах Анений Ной, Кэушень, Штефан-Водэ, Хынчешть, Яловень и Кагул будут работать с понедельника по субботу с 07.30 до 19.00 часов, передает point.md ссылаясь на ipn.md

Услуги оказываются по предварительной записи на сайте Агентства государственных услуг или через Call-центр (14 909). Без записи граждане обслуживаются при наличии возможностей территориальных подразделений АГУ. В случае обращения граждан обычной очереди, приоритет отдается заявителям экстренных услуг.

Прием граждан проводится без перерыва на обеденный перерыв и до последнего заявителя, говорится в пресс-релизе учреждения.
В Молдове агентство государственных услуг будет работать по продленному графику
point.md
  • Сегодня, 14:40
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