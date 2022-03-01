Агентство государственных услуг РМ объявляет о продленной программе выдачи документов, удостоверяющих личность и актов гражданского состояния, в 12 многофункциональных центрах.
С марта многофункциональные центры в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также многофункциональные центры в районах Анений Ной, Кэушень, Штефан-Водэ, Хынчешть, Яловень и Кагул будут работать с понедельника по субботу с 07.30 до 19.00 часов, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Услуги оказываются по предварительной записи на сайте Агентства государственных услуг или через Call-центр (14 909). Без записи граждане обслуживаются при наличии возможностей территориальных подразделений АГУ. В случае обращения граждан обычной очереди, приоритет отдается заявителям экстренных услуг.
Прием граждан проводится без перерыва на обеденный перерыв и до последнего заявителя, говорится в пресс-релизе учреждения. point.md