В ДК им. П. Ткаченко 8 марта состоится премьера театрально-циркового спектакля «Он и Она». Постановка в исполнении бендерчан, артистов международного цирка – Анастасия Денгубенко и Сергей Хохряков. Хореограф – Ольга Якимченко.
Вниманию зрительской аудитории будет представлено уникальное шоу, сочетающее в себе цирковое и театральное искусство. История любви и страсти, рассказанная при помощи выразительных средств: воздушной гимнастики и других оригинальных цирковых жанров. Постановка будет длится порядка часа. Все это время на сцене только двое. Артисты дуэта «DUO S&N», участники шоу проектов в Странах Европы и Азии.
Спектакль пройдет в большом концертном зале Дворца культуры им. П. Ткаченко в 18-00. Цена билета 50 рублей. bendery-ga.org