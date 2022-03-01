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8 марта состоится премьера театрально – циркового спектакля

8 марта состоится премьера театрально – циркового спектакля

В ДК им. П. Ткаченко 8 марта состоится премьера театрально-циркового спектакля «Он и Она». Постановка в исполнении бендерчан, артистов международного цирка – Анастасия Денгубенко и Сергей Хохряков. Хореограф – Ольга Якимченко.

Вниманию зрительской аудитории будет представлено уникальное шоу, сочетающее в себе цирковое и театральное искусство. История любви и страсти, рассказанная при помощи выразительных средств: воздушной гимнастики и других оригинальных цирковых жанров. Постановка будет длится порядка часа. Все это время на сцене только двое. Артисты дуэта «DUO S&N», участники шоу проектов в Странах Европы и Азии.

Спектакль пройдет в большом концертном зале Дворца культуры им. П. Ткаченко в 18-00. Цена билета 50 рублей.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 14:52
  • DTV
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