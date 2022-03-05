Dnestr.TV

 
0

Путин предупредил о "колоссальных последствиях" закрытия неба над Украиной

Путин предупредил о "колоссальных последствиях" закрытия неба над Украиной

Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы, понимание этого есть, заявил президент России Владимир Путин.

"Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, сообщает ria.ru.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
ria.ru
  • Сегодня, 15:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Украина готовится нанести удар по российской энергетике ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Как будут выдаваться деньги по советским вкладам в 202 ...
  • В Тирасполе планируют модернизировать транспортную сис ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Украина готовится нанести удар по российской энергетике ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Как будут выдаваться деньги по советским вкладам в 202 ...
  • В Тирасполе планируют модернизировать транспортную сис ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна