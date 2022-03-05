Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы, понимание этого есть, заявил президент России Владимир Путин.
"Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, сообщает ria.ru.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. ria.ru