Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики доводит до сведения экономических агентов информацию об изменениях в процедуре таможенного оформления товаров, ввозимых приднестровскими экономическими агентами.
Согласно информации представителей таможенных служб РМ, начиная с 7 марта 2022 года на период действия чрезвычайного положения учет поставок и таможенное оформление некоторых категорий товаров, следующих в адрес приднестровских экономических агентов через территорию РМ, будет осуществляться следующим образом:
- оформление алкогольной продукции, табака, табачных изделий и медикаментов будет производиться на внутренних таможенных постах (ВТП) «2150-Каушаны» и «2170-Бульбоака»;
- нефтепродукты на внутренних таможенных постах «2170-Бульбоака», «2190-Резина» и «2200-Рыбница»;
- чугун, железо и сталь на таможенных постах «2190-Резина» и «2200-Рыбница»;
Оформление металлолома будет осуществляться на таможенных постах «Резина-мост» и «Криуляны» после создания соответствующих межведомственных групп РМ.
Процедура импорта иных товаров остается без изменений.