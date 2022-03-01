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ГТК информирует об изменениях в таможенном оформлении импортируемых в ПМР товаров

ГТК информирует об изменениях в таможенном оформлении импортируемых в ПМР товаров

Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики доводит до сведения экономических агентов информацию об изменениях в процедуре таможенного оформления товаров, ввозимых приднестровскими экономическими агентами.

Согласно информации представителей таможенных служб РМ, начиная с 7 марта 2022 года на период действия чрезвычайного положения учет поставок и таможенное оформление некоторых категорий товаров, следующих в адрес приднестровских экономических агентов через территорию РМ, будет осуществляться следующим образом:

- оформление алкогольной продукции, табака, табачных изделий и медикаментов будет производиться на внутренних таможенных постах (ВТП) «2150-Каушаны» и «2170-Бульбоака»;

- нефтепродукты на внутренних таможенных постах «2170-Бульбоака», «2190-Резина» и «2200-Рыбница»;

- чугун, железо и сталь на таможенных постах «2190-Резина» и «2200-Рыбница»;

Оформление металлолома будет осуществляться на таможенных постах «Резина-мост» и «Криуляны» после создания соответствующих межведомственных групп РМ.

Процедура импорта иных товаров остается без изменений.

customs.gospmr.org
  • Сегодня, 09:51
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