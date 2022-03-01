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Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России

Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на воскресенье объявили о приостановке своей деятельности в России.

После того, как компании свернут все операции в РФ, выпущенные российскими банками карты не будут работать за рубежом. Также в России не будут работать карты, выпущенные иностранными финансовыми институтами, передает interfax.ru.

Свое решение Visa и Mastercard объяснили российской военной операцией на Украине.

"Мы были вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России на Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Мы сожалеем о том влиянии, которое оказывает это решение на наших коллег, клиентов, партнеров, продавцов, держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Эта война и продолжающаяся угроза миру и стабильности требуют от нас реакции в соответствии с нашими ценностями", - заявил глава Visa Эл Келли, процитированный в пресс-релизе.

"Учитывая беспрецедентный характер конфликта и неопределенность экономической ситуации, мы приняли решение приостановить наши услуги в России", - сказано в сообщении Mastercard.

В компании выразили сожаление в связи с решением покинуть российский рынок.

"Это решение далось нам нелегко. Mastercard работает в России более 25 лет. У нас там около 200 коллег, благодаря которым наша компания так важна для многих заинтересованных сторон. Когда это будет уместно и если это будет разрешено законом, мы будем использовать их страсть и творческий подход для работы по восстановлению операций", - заявили в Mastercard.

Сбербанк, крупнейший банк РФ, пояснил, что это решение не повлияет на работу карт Visa и Mastercard внутри страны. Карты будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России - снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах.

"Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены. Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты)", - предупредил Сбербанк.

Банк России подтвердил, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в обычном режиме до истечения срока их действия.

"Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны", - пояснили в ЦБ РФ.

Там добавили, что пользоваться картами Visa и Mastercard за рубежом и оплачивать заказы в иностранных интернет-магазинах не получится. Для поездок за рубеж Центробанк рекомендует снимать наличные либо использовать карту российской платежной системы "Мир" в странах, где ее принимают (по сообщению ЦБ РФ, это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия).

Согласно данным на официальном сайте российской платежной системы, карты "Мир" принимают Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Кипр.

По оценке Альфа-банка, процесс отключения займет минимум три дня. До этого момента карты Visa и Mastercard продолжат работать как обычно.

interfax.ru
  • Сегодня, 09:54
  • DTV
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