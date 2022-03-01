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Молдова передала Румынии на хранение около 15 миллионов кубометров природного газа

Молдова передала Румынии на хранение около 15 миллионов кубометров природного газа

Молдова передала Румынии на хранение около 15 миллионов кубометров природного газа.

Как сообщила нашему телеканалу советник министра инфраструктуры Алина Мерлич, запасы предусмотрены для поддержания стабильности транспортировки газа на случай критических ситуаций, передает publika.md

Власти также проинформировали, что нефтепродукты могут быть ввезены через два дополнительных пункта пересечения границы - в Джурджулештах и Скуленах.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила, что в период действия режима ЧП нефтепродукты можно ввозить только на основании технических паспортов, без взятия проб.

publika.md
  • Сегодня, 09:57
  • DTV
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