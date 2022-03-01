Общественные организации Приднестровья выступили с обращением к гражданам после появления информации о провокациях. Они призвали жителей республики сохранять спокойствие, а не выходить на шествия с транспарантами.
Наша республика не раз проходила через тяжелые испытания. Мы, приднестровцы, - народ, который знает, что такое война, и мы народ, который знает, как важно ценить и хранить мир. Уверены, что воля народа Приднестровья, высказанная на референдуме 2006 года, будет реализована.
Считаем, что в свете последних событий в Украине нашей самой лучшей и правильной реакцией должны быть не шествия и транспаранты, а сохранение спокойствия в нашей многонациональной республике, сохранение мира на Днестре.
Председатель Общественной палаты Приднестровья В. О. Ладункин
Председатель ОО «Союз русских общин Приднестровья» В. А. Кохтарева
Председатель РОО «Союз украинцев Приднестровья им. А.Бута» П. П. Богуцкий
Председатель РОО «Союз молдаван Приднестровья» С. И. Санду».
Накануне, МВД предупредило приднестровцев о готовящейся провокации.
В Соцсетях провокаторы распространяют дезинформацию о том, что в Тирасполе готовится митинг, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Организаторы ложного митинга не находятся в Приднестровье. В это очень нестабильное время они видят, что в республике спокойная обстановка.
Задача - спровоцировать стихийную толпу и получить реакцию за рубежом, создав образ Приднестровья, якобы несущего угрозу в регионе.
Провокаторы знают, что в республике никто не отменял ограничительные меры и массовые мероприятия, а скопление людей - запрещены. Распространители дезинформации хотят спровоцировать реакцию властей, так как закон предусматривает админответственность за нарушение карантинных требований. Такой реакции и ждут силы, недружественные нашей республике.
В Приднестровье живут люди самых разных национальностей. Организаторы митинга, пытаются рассорить их. При этом сами провокаторы, по оперативным данным, ведут свою работу из-за границы.
Уважаемые приднестровцы! Не поддавайтесь на провокации. Не доверяйте дезинформации.