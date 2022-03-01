В Молдову прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщило посольство США в Молдове.
2 марта министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску сообщил, что одной из главных целей визита будет обсуждение ситуации с украинскими беженцами в Молдове, передает nokta.md.
На повестке дня встречи — поддержка США усилий нашей страны по оказанию помощи украинским беженцам после войны в соседней стране, а также поддержка американскими партнерами демократических процессов, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.
В Кишиневе глава американской дипломатии встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей и министром иностранных дел Нику Попеску. nokta.md