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В Молдову прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

В Молдову прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

В Молдову прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщило посольство США в Молдове.

2 марта министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску сообщил, что одной из главных целей визита будет обсуждение ситуации с украинскими беженцами в Молдове, передает nokta.md.

На повестке дня встречи — поддержка США усилий нашей страны по оказанию помощи украинским беженцам после войны в соседней стране, а также поддержка американскими партнерами демократических процессов, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

В Кишиневе глава американской дипломатии встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей и министром иностранных дел Нику Попеску.
nokta.md
  • Сегодня, 10:33
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