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Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гумкоридору

Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гумкоридору

Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гуманитарному коридору через сутки после срока, согласованного на переговорах Москвы и Киева. Об этом говорится в Telegram-канале местного горсовета.

"По информации Координационного центра, под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения", — уточняется в сообщении.

Выезд доступен из трех мест. Жителей вывезут из города на автобусах, они также смогут выехать на личном транспорте, передает ria.ru.

Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков накануне отметил, что вчера ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться режимом тишины, который по просьбе украинской стороны ввели российские военные.

В свою очередь, сегодня Народная милиция ДНР заявила, что боевики украинского батальона "Азов" заложили около десяти тысяч мин ПФМ-1 "Лепесток" в жилых домах и парковых зонах в центре Мариуполя. Вчера глава республики Денис Пушилин сообщил о взрыве дома на бульваре Меотиды, под завалами оказались до 200 человек, информации о пострадавших не было.

ria.ru
  • Сегодня, 10:39
  • DTV
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