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Очередное заседание Оперштаба, созданного в связи с ситуацией в Украине

Очередное заседание Оперштаба, созданного в связи с ситуацией в Украине

Глава приднестровского государства держит на личном контроле вопрос оказания помощи зарубежным гражданам, вынужденным покинуть родину. На заседании профильного Оперштаба Президенту ПМР доложили, что в Приднестровье прибыло порядка шести тысяч иностранцев, нуждающихся во временном размещении. Многих приютили приднестровские семьи, некоторые живут в арендованных в частном порядке жилых помещениях, есть те, кто воспользовался центрами временного пребывания.

На данный момент функционирует пять учреждений, в которых созданы условия для проживания шести сотен человек: столичный санаторий «Тиротекс», профилактории «Солнечный» в Днестровске и «Металлург» (ММЗ) в Рыбнице, гостиница «Днестровский сад» в Дубоссарах и рыбницкий спорткомплекс «Юбилейный». В течение недели услугами приднестровских центров воспользовались 768 иностранцев. Сейчас в них проживают 432 человека (252 взрослых и 180 детей). Загруженность на данный момент – 72%. На случай увеличения потока прибывающих из-за рубежа лиц продуманы дополнительные локации. В резерве полтора десятка объектов. Вадим Красносельский акцентировал внимание на том, что задействовать необходимо такие площадки, которые позволят разместить по одному адресу максимальное количество человек. Важно наличие кухонного оборудования, оснащенных мебелью и обеспеченных посудой пищеблоков, передает пресс-служба главы государства.

Отмечено, что проживающие в центрах временного пребывания для граждан созданы комфортные бытовые условия, обеспечивается питание и медицинская помощь. Приняты меры для предоставления доступа к сети Интернет. Несовершеннолетним предоставлена возможность посещать школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и спорта. По словам руководителя Оперштаба Виталия Нягу, в школах Приднестровья обучение проходят 170 прибывших из-за рубежа детей (организовано их питание в школьных столовых), 65 малышей посещают дошкольные образовательные учреждения республики. Все граждане, размещаемые в центрах, на безвозмездной основе тестируются на наличие COVID-19. В случае выявления носителей инфекции их направляют в коронавирусные госпитали республики, где зарубежные граждане получают весь комплекс медицинских услуг за счет приднестровского бюджета наравне с гражданами ПМР. На данный момент лечение проходят девять человек, прибывших из Украины.

В ходе совещания обсудили широкий спектр вопросов, имеющих отношение к обеспечению безопасности всех граждан, находящихся в Приднестровье – проживающих в республике и прибывших на ее территорию. Принимаются необходимые меры для поддержания стабильности ситуации.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 10:22
  • DTV
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