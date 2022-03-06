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В Румынии для граждан РФ, покидающих Украину и Молдову, отменили визы

В Румынии для граждан РФ, покидающих Украину и Молдову, отменили визы

Посольство России в Бухаресте сообщает, что Пограничная полиция Румынии приняла решение об отмене визовых требований при въезде с целью транзита для иностранных граждан (в том числе граждан РФ), покидающих территорию Украины и Республики Молдова.

"На текущий момент наиболее оперативным и надежным способом вернуться на территорию Российской Федерации является использование рейсов иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в третьи государства, которые не закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и с территории которых в связи с этим продолжают выполняться полеты в российские аэропорты", — сообщает посольство РФ в Румынии, передает sputniknews.com.

Также можно заполнить форму на портале help.mid.ru, предназначенную для сбора сведений о россиянах, у которых возникли проблемы с возвращением в Российскую Федерацию, говорится в сообщении дипведомства.

С 24 февраля в Молдове на 60 дней ввели чрезвычайное положение. Воздушное пространство над республикой закрыто на весь срок действия ЧП.
sputniknews.com
  • Сегодня, 10:25
  • DTV
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