Вооруженные силы России в ходе операции на Украине открыли шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева в белорусский Гомель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает ria.ru.
"Сегодня с 10 утра московского времени объявлен "режим тишины" и открываются шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя — в Запорожье и Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и Полтаву", — сказал он.
По словам генерала, всю детальную информацию заблаговременно передали украинской стороне, а также профильным структурам ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.
Он отметил, что на период открытия гуманитарных коридоров российские военные будут вести "непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов". ria.ru