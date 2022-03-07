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Шесть гуманитарных коридоров открыты на Украине

Шесть гуманитарных коридоров открыты на Украине

Вооруженные силы России в ходе операции на Украине открыли шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева в белорусский Гомель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает ria.ru.

"Сегодня с 10 утра московского времени объявлен "режим тишины" и открываются шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя — в Запорожье и Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и Полтаву", — сказал он.

По словам генерала, всю детальную информацию заблаговременно передали украинской стороне, а также профильным структурам ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.

Он отметил, что на период открытия гуманитарных коридоров российские военные будут вести "непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов".
ria.ru
  • Сегодня, 10:34
  • DTV
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