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Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и военной службе направлены в Верховный Совет ПМР

Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и военной службе направлены в Верховный Совет ПМР

От призыва на военную службу в Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики в мирное время будут освобождены граждане, прошедшие военную службу в другом государстве сроком не менее 12 месяцев. Соответствующие изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и военной службе направлены в Верховный Совет ПМР.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что он разработан с целью закрепления в приднестровском законодательстве нормы об освобождении от призыва на военную службу граждан, прошедших военную службу по призыву в другом государстве, вне зависимости от категорий, подлежащих призыву, передает newspmr.com.

Сегодня в Приднестровье установлен срок военной службы:

- 12 месяцев – для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,

- 18 месяцев – для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную службу (из числа окончивших государственную организацию высшего профессионального образования и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера).

Таким образом, складывается ситуация, когда лица, состоящие на воинском учете в военных комиссариатах ПМР, окончившие государственную организацию высшего профессионального образования с прохождением полного курса обучения по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре при государственных организациях высшего профессионального образования, которым присвоено воинское звание офицера, выезжают за пределы Приднестровья со снятием с воинского учета. В стране пребывания проходят военную службу по призыву сроком 12 месяцев в качестве рядовых. В дальнейшем по прибытии в ПМР такие лица подлежат призыву в качестве офицеров сроком на 18 месяцев.

Действующая редакция закона «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» не позволяет освобождать указанную категорию лиц от призыва на военную службу, так как они прошли военную службу в другом государстве сроком менее, чем установленного законом.

«Настоящий проект закона разработан в целях создания благоприятных условий для указанной категории лиц на территории Приднестровской Молдавской Республики», - подчеркивается в пояснении к законопроекту.

Иван Суворов, newspmr.com
  • Сегодня, 10:45
  • DTV
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