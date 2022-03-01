От призыва на военную службу в Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики в мирное время будут освобождены граждане, прошедшие военную службу в другом государстве сроком не менее 12 месяцев. Соответствующие изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и военной службе направлены в Верховный Совет ПМР.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что он разработан с целью закрепления в приднестровском законодательстве нормы об освобождении от призыва на военную службу граждан, прошедших военную службу по призыву в другом государстве, вне зависимости от категорий, подлежащих призыву, передает newspmr.com.
Сегодня в Приднестровье установлен срок военной службы:
- 12 месяцев – для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
- 18 месяцев – для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную службу (из числа окончивших государственную организацию высшего профессионального образования и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера).
Таким образом, складывается ситуация, когда лица, состоящие на воинском учете в военных комиссариатах ПМР, окончившие государственную организацию высшего профессионального образования с прохождением полного курса обучения по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре при государственных организациях высшего профессионального образования, которым присвоено воинское звание офицера, выезжают за пределы Приднестровья со снятием с воинского учета. В стране пребывания проходят военную службу по призыву сроком 12 месяцев в качестве рядовых. В дальнейшем по прибытии в ПМР такие лица подлежат призыву в качестве офицеров сроком на 18 месяцев.
Действующая редакция закона «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» не позволяет освобождать указанную категорию лиц от призыва на военную службу, так как они прошли военную службу в другом государстве сроком менее, чем установленного законом.
«Настоящий проект закона разработан в целях создания благоприятных условий для указанной категории лиц на территории Приднестровской Молдавской Республики», - подчеркивается в пояснении к законопроекту.