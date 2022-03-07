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Правительство РФ составило список «недружественных стран»
Правительство утвердило перечень из 48 недружественных России государств, включая США и ЕС
Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, говорится в распоряжении кабинета министров.
В список вошли 48 государств и территорий:
—Австралия,
—Албания,
—Андорра,
—Великобритания,
—страны ЕС,
—Исландия,
—Канада,
—Лихтенштейн,
—Микронезия,
—Монако,
—Новая Зеландия,
—Норвегия,
—Республика Корея,
—Сан-Марино,
—Северная Македония,
—Сингапур,
—США,
—Тайвань (Китай),
—Украина,
—Черногория,
—Швейцария,
—Япония.
В состав Евросоюза входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
Распоряжение подготовили в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
Кроме того, все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
ria.ru
- Сегодня, 19:44
- DTV
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