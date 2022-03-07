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Правительство РФ составило список «недружественных стран»

Правительство РФ составило список «недружественных стран»

Правительство утвердило перечень из 48 недружественных России государств, включая США и ЕС

Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, говорится в распоряжении кабинета министров.

В список вошли 48 государств и территорий:

—Австралия,

—Албания,

—Андорра,

—Великобритания,

—страны ЕС,

—Исландия,

—Канада,

—Лихтенштейн,

—Микронезия,

—Монако,

—Новая Зеландия,

—Норвегия,

—Республика Корея,

—Сан-Марино,

—Северная Македония,

—Сингапур,

—США,

—Тайвань (Китай),

—Украина,

—Черногория,

—Швейцария,

—Япония.

В состав Евросоюза входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Распоряжение подготовили в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Кроме того, все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

ria.ru
  • Сегодня, 19:44
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